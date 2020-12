Samen-Kerk Mussel/Musselkanaal organiseert een online Kerstnachtdienst

MUSSELKANAAL – Dit jaar organiseert Samen-Kerk Mussel/Musselkanaal een online Kerstnachtdienst.

Samen-Kerk bestaat uit de P.G. Musselkanaal e.o, de Bijbelgelovigen Musselkanaal, C.G.K. Mussel, G.K.V. Mussel, de Baptistengemeente “Jabes” Musselkanaal en de RK Antonius van Padua parochie Musselkanaal en de RK parochie Mussel. Helaas kan de volkskerstzang in Musselkanaal, zoals we andere jaren gewend zijn, niet doorgaan vanwege de corona.

In de P.G. Musselkanaal e.o. wordt sinds de lockdown in het voorjaar op de laatste zaterdagavond van de maand het online programma “de Muzikale Groeten” uitgezonden. De organisatoren van beide evenementen hebben elkaar in deze gelegenheid gevonden en samen een uniek project opgezet.

Kerstnachtdienst op 24 december 2020 van 21.00 tot 23.00 uur vanuit “De Ontmoeting” Musselkanaal. “Vrede op aarde”.

Alle zes de kerken van Samen-kerk verlenen hun medewerking. Muzikale medewerking is er door Muziekcorps Dindua uit Vlagtwedde op trompet, Jos van der Wal: orgel, Jens Boomsma: piano, Hanneke van Dokkum: dwarsfluit, Rowdy Prins: gitaar, Rob Bruinekreeft piano en Evelien Delhaas”: saxofoon.

Alle voorgangers, die er op dit moment zijn in Samen-kerk, verlenen ook hun medewerking. Pastor Gerard Weinans: RK Antonius van Padua parochie Musselkanaal , Ds Wim van de Griend: Protestantse gemeente Musselkanaal e.o, Wim Kremer: Bijbelgelovigen Musselkanaal en Frê Riepma: Baptistengemeente Jabes Musselkanaal. Voor de zang verlenen Lieneke en Ca van Eikelenburg en ook de vier voorgangers hun medewerking. Verder werken er uit de bovengenoemde kerken ook diverse gemeenteleden mee.

De Kerstnachtdienst 2020 is een gevarieerd programma met muziek, zang, gedichten, het Kerstevangelie en meditatie. De online uitzending kan worden beluisterd via www.Kerkdienstgemist.nl > Musselkanaal, “de Ontmoeting”. Ook is er de mogelijkheid om gelijktijdig of op een later tijdstip deze kerstnachtdienst te beluisteren via bovengenoemde link en de eigen kerkkanalen van de samenwerkende kerken in Mussel/Musselkanaal. U kunt daar ook de andere diensten van de kerken beluisteren. Zie daarvoor de websites van de bovengenoemde kerken of www.samen-kerk.nl



Samen-kerk wenst u heel gezegende Kerstdagen toe.

Laat er steeds weer licht wezen.

Ingezonden