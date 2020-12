Column ‘Geplaas’: Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen

Op zaterdag 12 december was er weer een nieuwe aflevering van de column van Erik Rouppé te beluisteren op Radio Westerwolde. Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u deze onderstaand teruglezen.

Wat je niet begrijpt moet je bewonderen

Het was ergens in januari. Januari, midden jaren negentig. Om precies te zijn 1995, toen Corona alleen nog in flesjes te verkrijgen was. Ik werkte als administrateur bij het inmiddels teloor gegane bouwbedrijf Meijering & Benus in Stadskanaal en had net afstand gedaan van mijn melkboerenhondenharen-deurmat in de nek, mijn donzig pornosnorretje onder de neus en mijn grote chocoladebruine bril op de neus. Een veel te opvallende grote bruine bril, waar iemand als Maik de Boer nog een behoorlijke punt aan had kunnen zuigen. Ongelukkig voorbeeld wellicht. 1995 Was ook het jaar dat Ajax de Europacup 1 won, zo u weet, alle telefoonnummers in Nederland tiencijferig werden, we kirrend van opwinding uitkeken naar de release van Windows-95, chipsfabrikant Smiths de Flippo’s introduceerde en we op de muzikale proppen kwamen met legendarische componisten als bijvoorbeeld Höllenboer en het onvergetelijke Busje komt zo. Niet bijster veel soeps, maar in ieder geval wel stukken beter dan het gebonk van die kale, zichzelf in trainingspak het snot voor de ogen hakkende, gabberstampers uit Rotterdam. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.

Tijdens de lunch raakte ik een keer tijdens een spelletje darts in gesprek met een nieuwe collega. Dat heb je soms. Hij was werkvoorbereider, maar zijn naam is me in de loop der jaren helaas ontschoten. Maakt ook niet uit. Hij vertelde me dat hij nog niet zo heel lang geleden terug was gekeerd van een backpack-vakantie door Pakistan, Afghanistan en Tadzjikistan. Lekker met een knapzakje op de rug van Abbottabad via Jalalabad naar Qurghonteppa of zo. Ik noem maar een paar willekeurige gehuchten. Af en toe een dag of wat aan de wandel, af en toe een stukje met de lokale locomotief, af en toe een stukje met een man of 250 hangend in, op, aan of onder een oude geïmporteerde GADO-bus uit 1955. Overnachten vanuit het knapzakje, bij de boer of bij de plaatselijke imam. Ik hing aan zijn lippen, maar moest er in de verste verte niet aan denken. Ik was nog nooit verder geweest dan Klein-Ulsda, Bronsveen en Kielhuppen. En dat vond ik al doodeng. Vooral Klein-Ulsda. Overnachten deed ik bij voorkeur thuis en na een bezoek aan Kielhuppen lukt dat natuurlijk met speels gemak. Ik vroeg hem wat hem in hemelsnaam bezielde en ik zei dat ik oprecht niet begreep dat hij dat durfde. “Wat je niet begrijpt moet je bewonderen”, was het geweldig snedig antwoord dat ik kreeg. Wat je niet begrijpt moet je bewonderen. Eentje om te onthouden, vond ik. Waarvan acte.

Ruim 25 jaar later ben ik volgens mijn oudste zoon een dikke Boomer geworden. Omdat ik op Facebook zit en niet op Instagram, Snapchat, Pinterest en/ of Tiktok. Ik ben niet zo van de Tiktok. Ik zie de meerwaarde van dit platform ook niet. Ik heb geen behoefte aan filmpjes van raar fratsende tieners. Of aan filmpjes van de één of andere debiel die eerst doet alsof zijn hand op de grond valt, als daarna blijkt dat het natuurlijk niet echt is, met een groepje zielsverwanten op één been springend probeert met het hoofd het plafond te raken. Irritant muziekje op de achtergrond. Ik snap de grap niet en dus ben ik Boomer. Alleen Tiktok Tammo is wel leuk. Tiktok Tammo heeft een baard en een pet op. Tiktok Tammo verstuurt dagelijks met de klep van zijn pet zowat vanuit de camera één of meerdere filmpjes waarin hij zijn Gronings lichtje laat schijnen op van alles en nog wat. Gerooide suikerbieten genieten zijn voorkeur. Gaat natuurlijk ook helemaal nergens over, maar dat vind ik tenminste nog wel grappig. En dat vind ik blijkbaar niet alleen, want de petjes, mondkapjes en T-shirts vliegen als Grunneger kouke over de plaatselijke toonbanken.

Nog heel even en dan is het alweer Kerst. De Coronamaatregelen worden wellicht nog voor de feestdagen weer aangescherpt. Omdat we niet of in ieder geval niet goed hebben geluisterd, omdat we het met zijn allen wel een beetje hebben gehad met Corona. Omdat we vinden dat shoppen op Black Friday natuurlijk door moet kunnen gaan, maar ja….. De ziekenhuizen liggen weer vol en de reguliere zorg heeft weer plaats moeten maken voor de soms voor hun leven vechtende COVID-19 patiënten. Facebook barst structureel uit zijn voegen met Coronameningen van mensen die het van groot belang vinden om via dit medium hun vaak ongefundeerde gedachten te ventileren. Allemaal hele dikke Boomers natuurlijk. En ook in het zo volgzame Westerwolde lopen mensen in de rondte die het allemaal maar flauwekul vinden en die vooral heel erg boos zijn. Al vallen we met honderd Westerwoldse Covidbosjes tegelijk om. Ik heb wel eens gelezen dat de omvang van het Coronaprobleem van een dermate grootte is, dat het menselijk brein gewoon niet kan bevatten wat er wereldwijd aan de hand is. Bewondering is dan misschien wel wat veel gevraagd hoor, maar een klein beetje respect zou volgens mij wel op zijn plaats zijn, in deze.

Ter voorbereiding op dit schrijven struin ik het internet af op zoek naar nieuws of interessante feitjes en niet geheel toevallig valt mijn oog op de actuele besmettingscijfers in de naar verluidt prachtige regio ten noordwesten van India. Hoewel ze ook hier oplopen, zien ze er een stuk minder ongezond uit dan bij ons. Misschien is zo’n trektochtje door de bergen naar het pittoreske Abbottabad bij nader inzien zo gek nog niet.

