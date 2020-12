Duizenden kniepertjes om getroffen families uit Wedde te steunen

WEDDE – Vandaag konden de bestelde kniepertjes van de kniepertjesactie voor de familie Nobbe worden opgehaald.

Na een oproep van de 15 jarige Chrissy Meijer werden in Wedde honderden kniepertjes gebakken. Samen met haar vriendinnen wil ze zo geld inzamelen voor de familie Nobbe, die door een brand in de nacht van 21 op 22 november alles is kwijtgeraakt. Bij de brand kwam hun 12 jarige dochter om het leven. Ook worden bij de actie de buren van deze familie niet vergeten. Zij woonden aan de andere kant van de twee onder één kap woning.

Chrissy zocht vrijwilligers die ook wilden helpen kniepertjes te bakken. Hierop is door inwoners van Wedde en daarbuiten goed gereageerd. De bakkers kregen het deeg gratis en konden de gebakken kniepertjes weer bij Chrissy inleveren. Het deeg voor de kniepertjes kwam van haar vaders bakkerij Eerkens uit Musselkanaal.

De belangstelling voor deze actie was overweldigend. Er meldden zich zoveel mensen die de koekjes wilden kopen, dat ze moesten besluiten te stoppen met bestellingen opnemen.

Vanmiddag konden de bestelde kniepertjes en het kant en klare deeg, voor wie de koekjes zelf wou bakken, worden opgehaald bij dorpshuis De Voortgang in Wedde. In totaal lagen er 476 zakjes klaar. In elk zakje zaten 15 koekjes. Ook zijn er in de voorgaande weken al honderden zakjes met kniepertjes en een paar honderd kilo deeg de deur uitgegaan.

Op deze manier is er een mooi bedrag bijeen gebracht om de getroffen gezinnen te helpen. Hulde aan Chrissy, Carmen en alle bakkers!

Op de Facebookpagina van Gesina Nobbe van der Vlag staat een actie om spullen voor de getroffen familie in te zamelen. Zij krijgt veel respons; bedrijven en particulieren reageren massaal om de familie te helpen!

Foto’s: Mazzelmoaze