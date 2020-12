Extra Kerst – Orgelconcert Wim Westerman in de Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Gezien het grote aantal aanmeldingen voor het Kerst – orgelconcert van Wim Westerman heeft hij besloten om op 20 december een extra concert te geven om 19.00 uur. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Wim Westerman is een veelzijdig musicus. Naast orgel studeerde hij ook trombone en hafabra aan het conservatorium in Groningen. Verder volgde hij een opleiding voor klarinet (Winschoten) en dirigent (Zwolle). Hij is momenteel orgel- en koperdocent aan de muziekschool in Winschoten en dirigent van verschillende harmonieorkesten.

Het programma staat uiteraard in het teken van kerst. Naast prachtige kerstnummers van Walcha, is o.a. ook de Pastorale (deel 2) van J.S. Bach te horen. Het is genieten van vrolijke muziek in donkere tijden! Vooraf aanmelden verplicht hensen.ellen@hetnet.nl of tel 06-23741844 (max 30 personen). We verzoeken u bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

