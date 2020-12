DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Emmelner Straße twee personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een automobilist remde om linksaf de Heinrichstraße in te slaan. Een daarachter rijdende 23 jarige bestuurder van een Ford zag dit op tijd en minderde vaart. Een daarachter rijdende 20 jarige vrouw overzag de situatie te laat en knalde met haar Ford achterop de auto van de 23 jarige. Beide personen zijn met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De materiele schade wordt op 6.000 euro geschat.

Papenburg

Vannacht is om kwart voor één aan de Windbergstraße in Papenburg een kunststof bloembak in brand gestoken. De bak kan als verloren worden beschouwd. De schade bedraagt 100 euro.

Haren

In de nacht van donderdag op vrijdag is met geweld bij een slagerij aan de Rütenbrocker Straße ingebroken. De daders zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

Papenburg

In de nacht van woensdag op donderdag is aan het Haubtkanal rechts in Papenburg een marktkraam opengebroken. De kraam stond op dat moment op het terrein waar de weekmarkt plaats vindt. Kennelijk vonden de daders er niets van hun gading want er is niets gestolen.

Bockhorst

In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de B401 bij Bockhorst een flitspaal in brand gestoken. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.