Nieuwe dienstregelingen O.V. 2021

GRONINGEN, DRENTHE – Ieder jaar verandert de dienstregeling van alle Openbaar Vervoerbedrijven. De dienstregeling van 2021 gaat niet overal tegelijk. Een aantal veranderingen gaan op zondag 13 december in. Anderen pas op 3 januari 2021, of nog later.

Morgen gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva Groningen in.

De dienstregeling in Groningen en Drenthe (Qbuzz) wijzigt per 3 januari 2021. Dit betekent dat de bus- en treinaansluitingen niet optimaal zijn in de periode 13 december t/m 2 januari tussen Arriva en Qbuzz.

Overige wijzigingen voor de dienstregeling bij Qbuzz – Groningen en Drenthe voor 2021 zijn nog niet bekend.

Op http://bit.ly/9292_Nieuwe-dienstregeling vind je wanneer de dienstregeling per OV-bedrijf verandert. De nieuwe dienstregelingen zijn ook terug te vinden in de OV-reisplanner op www.9292.nl.