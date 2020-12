Schoorsteenbrand in Gieterveen loopt met sisser af

GIETERVEEN – Rond 17.00 uur vanmiddag werd de brandweer van Gasselternijveen en de hoogwerker van brandweer Veendam opgeroepen voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Meertensweg in Gieterveen.

De brand die in schoorsteen zat was door snel ingrijpen van brandweer Gasselternijveen rap onder controle en leverde geen gevaar meer op voor de bewoners en de woning. De hoogwerker die wel in stelling werd gebracht, hoefde niet tot verdere actie over te gaan.

Alles liep dus met de bekende sisser af, het enigste was wat roet- en rookvorming in de woning.

Ingezonden door Van Oost Media