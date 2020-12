Bezorger uit Groningen mishandeld en beroofd

GRONINGEN – Een 30-jarige bezorger uit Groningen is vannacht rond 04.00 uur het slachtoffer geworden van een beroving.

Rond het afgesproken tijdstip kwam hij aan de Sint Eustatiusstraat een bestelling afleveren, maar werd vervolgens door drie mannen bedreigd, mishandeld en beroofd. De drie mannen droegen bivakmutsen.

Ze hebben zijn witte bestelbus, een Mercedes Citan, meegenomen. De auto is vanmorgen rond 09.00 uur terug gevonden aan de Jupiterstraat in Groningen.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Heb je vannacht iets gezien of gehoord van deze beroving? Heb je de witte bestelbus tussen 04.00 uur en 09.00 uur vanmorgen zien rijden? Of heb je andere informatie die ons kan helpen? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000