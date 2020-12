ONSTWEDDE – Vanmiddag heeft de brandweer in Onstwedde een containerbrand geblust.

Vanmiddag rond de klok van 15:00 uur was er een melding van een containerbrand aan de Lijnackerslaan in Onstwedde. Hier stond bij het voetbalveld een container in de brand. Door er veel water in te gooien was deze brand snel meester.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Bron: Brandweer Vlagtwedde