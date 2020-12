DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermorgen werd de politie om negen uur getipt dat iemand in het water langs de Erste Wiek links afgewerkte olie had gedumpt. De olie verspreidde zich door de stroming in de richting van de Splitting. Er werden olieschermen in het water geplaatst zodat het goedje zich niet verder kon verspreiden.

Haren

Vrijagavond is uit een garage aan de Süd-Nord-Straße en snorbrommer gestolen. Het voertuig van het merk Piaggio was voorzien van een kentekenplaat. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.