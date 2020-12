On-line Nieuwjaarsduik bij Scouting Pekela

NIEUWE PEKELA – Scouting Pekela organiseert een on-line Nieuwjaarsduik.

COVID-19 of niet, op 1 januari kan iedereen gewoon meedoen aan de Pekelder Nieuwjaarsduik. Natuurlijk duiken de deelnemers bij deze editie niet gezamenlijk het mooie Heeresmeer in, maar kiest iedereen zijn eigen locatie. Of het nou het Pekelderdiep of de badkuip bij de buren is: íedereen kan deze keer weer meedoen. En je kunt er ook nog een uitgebreid snertpakket mee winnen!

Wat moet je doen?

1. Meld je aan, klik daarvoor hier.

2. Kies een mooie vijver, sloot of badkuip uit.

3. Leg je duik vast op foto en/of video.

4. Deel je duik op Facebook of Instagram met #NJDSP.

* De meest ludieke duik wint een uitgebreid snertpakket.

-Iedere aangemelde deelnemer ontvangt een certificaat.

-Alleen aangemelde deelnemers maken kans op het snertpakket.

-Aanmelden kan tot 1 januari 2021, 12:00 uur.

-Meedoen kan tot 1 januari 2021, 15:00 uur.

Bron: Scouting Pekela