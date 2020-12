Poëzie brengt buren tot elkaar

REGIO – Biblionet Groningen en woningcorporatie Acantus bezorgen de huurders van Acantus wat licht en warmte in deze donkere decemberdagen. Samen met lokale dichters gaan ze de wijk in om buren door middel van poëzie nader tot elkaar te brengen.

‘Dichter bij de deur’ heet de actie waarmee Biblionet Groningen en Acantus de komende weken door de provincie trekken. “We zijn gestart in Winschoten,” vertelt Birte Buwalda namens Biblionet Groningen. “Vervolgens gaan we naar Veendam, Scheemda, Bad Nieuweschans, Pekela, Wildervank, Westerwolde en Delfzijl. In elke plaats gaan vertegenwoordigers van de bibliotheek, medewerkers van Acantus en een lokale dichter in willekeurige straten samen langs de deuren. We bellen aan, dragen een gedicht voor en geven de mensen een poëtisch cadeautje en een lekkernij . Zo brengen we samen wat licht en ontspanning in deze donkere coronadagen.”

Een praatje met de buren

De actie is volledig corona-proof. “We bellen indien mogelijk bij een paar huizen tegelijk aan of stappen een woonvoorziening binnen en dragen op veilige afstand het gedicht voor,” vertelt Birte. “Op die manier kunnen de bewoners genieten van de mini-voorstelling. En hebben ze meteen iets om over te kletsen! Want contact is zó belangrijk. Zeker nu we vanwege de coronamaatregelen onze familie, vrienden, buren en collega’s minder zien. Een praatje met de buren, over de heg of vanaf de stoep, kan dan net het verschil maken.”

Steuntje in de rug

Acantus is actief om in verbinding te blijven met de huurders. Liza Meindertsma, teamleider Wijken & Leefbaarheid: “We merken dat we vanwege corona steeds minder huurders zien en spreken. Toch kunnen veel mensen wel een steuntje in de rug gebruiken. Met deze actie willen we in verbinding blijven met onze huurders. En hen een beetje plezier bieden tijdens deze feestelijke dagen.”

