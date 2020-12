Vijfde en laatste ronde huiskamerquiz activiteitencommissie v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – De komende week loopt de vijfde en laatste ronde van de “huiskamerquiz”, georganiseerd door de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde.

Aanvankelijk deden er 37 personen mee aan de quiz, waarvan tot dusver 29 deelnemers de antwoorden van de vragen 1 t/m 4 hebben ingeleverd.



Nu dus de vijfde ronde van deze quiz. Deelnemers hebben tot en met vrijdag 18 december (24.00 uur) de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). Men hoeft niet iedere week mee te doen; het is ook mogelijk de antwoorden voor bijvoorbeeld alleen deze laatste week in te sturen. Maar om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen had men toch vijf weken lang mee moeten doen.

Om het spannend te houden nu geen tussenstand; na deze ronde volgt zaterdag 19 december de eindstand. Bij een eventuele gelijke stand wat plaats 1 betreft, wordt er woensdagavond 23 december een finalevraag gespeeld. Informatie hierover volgt later.



Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen ook nu weer proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt.



De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.



Als bijlage vindt men ook de goede antwoorden van vraag 4. Een kleine analyse van deze antwoorden geeft het volgende beeld. Er waren totaal 31 deelnemers deze ronde. Slechts drie daarvan hadden het antwoord bij plaatje 5 goed. Bij plaatje 11 was de hoogste score; 26 van de 31 hadden deze goed. Het gemiddeld aantal goede antwoorden per deelnemer bij ronde 4 was 5,7.



De weekprijs is gewonnen door Wim Eelsing. Hij had als enige alle antwoorden goed. Daarbij opgemerkt dat het vinden van de goede antwoorden voor hem uiteindelijk maar een klein kunstje was ……



De vijfde opdracht is een variant op het bekende TV-programma “Twee voor twaalf”. De 13 (!) antwoorden van vraag 5 moeten uiterlijk 18 december (24.00 uur) binnen zijn. Het is dus de bedoeling de goede, volledige antwoorden op de twaalf vragen te vinden en deze in te leveren, alsmede het te puzzelen woord van twaalf letters.



Antwoorden die eenmaal ingezonden zijn, kunnen niet meer worden gewijzigd.



Namens de activiteitencommissie nu al bedankt voor een ieders deelname.

Ingezonden door HJ Pleiter