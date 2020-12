Drukte in de winkels na aankondiging harde lockdown

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 14 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKJE

Het is vanochtend bewolkt en nogal regenachtig, maar vanmiddag wordt het beter: dan blijft het bij enkele buien en mogelijk breekt de zon ook nog eventjes door. De wind is matig tot vrij krachtig met windkracht 4 en vlagen van windkracht 5. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 10 graden.

Vanavond is het overwegend droog maar vannacht zijn er opnieuw perioden met regen. En daarna is het morgen bewolkt met -net als vannacht- ook perioden met regen of motregen. Er is morgen wat minder wind dan vandaag met windkracht 3 tot 4 uit het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur schommelt morgen rond 9 graden.

Woensdag is er een matige zuidenwind en die geeft een droge dag met af en toe zon. Daarna hebben we opnieuw een zuidwestenwind en dat geeft wisselend weer met af en toe regen of motregen, maar het blijft eind van de week redelijk zacht met maximumtemperaturen van 8 tot 10 graden.