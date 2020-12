DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gistermiddag is om half vijf bij een ongeval op de B401 bij Dörpen 24 jarige vrouw zwaargewond geraakt. Haar auto werd over het hoofd gezien door een 53 jarige bestuurder van een Daimler. De man had zijn auto op de parkeerplaats gekeerd en wou op de B401 weer in de richting van Dörpen rijden. Bij de daarop volgende aanrijding knalde de 24 jarige vrouw met haar VW tegen een boom. Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 30.000 euro geschat.

Meppen

Donderdagochtend is tussen 07.20 en 07.45 op de parkeerplaats bij de Marienhausschule aan de Friedrichstraße in Meppen een rode Audi A3 aangereden. De auto heeft schade aan de rechter achterdeur. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Op 9 december is tussen zeven uur en kwart over acht ’s morgens een langs de Im Flugholz in Meppen een geparkeerde VW aangereden. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten.

Sögel

Vanmorgen voerde de politie langs de fietspaden in de richting van de scholen in Sögel controles uit. Tussen zeven en acht uur werden bij 22 fietsen, deels ernstige, gebreken vastgesteld. Twee scholieren reden op een scooter, terwijl ze niet in het bezit waren van een rijbewijs.

Lathen

Gisteren is op de Sögeler Straße bij Lathen een antracietkleurige Audi tegen de vangrail gereden. Dit gebeurde om 18.20 uur. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Weener

Al op 11 december is om 15.40 uur in een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener bij een 43 jarige inwoner uit Weener de portemonnee uit zijn jaszak gestolen. De portemonnee werd later leeg op de parkeerplaats teruggevonden.

Haren

Gistermiddag is om half twee bij een snel restaurant aan de An der Autobahn in Haren geparkeerde BMW aangereden. De politie is op zoek naar de dader.