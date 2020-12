Royal Avebe wijzigt statutaire naam in ‘Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.

VEENDAM – Met ingang van 11 december 2020 wijzigt Royal Avebe haar statutaire naam van Coöperatie AVEBE U.A. in Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.



Avebe vierde in 2019 haar 100-jarig bestaan en ter ere hiervan is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

het Predicaat Koninklijk toegekend. Tijdens de uitreiking van het Predicaat eind vorig jaar noemde CEO Bert

Jansen Avebe een krachtige en gezonde coöperatie: “Ik ben er trots op het Predicaat Koninklijk namens de

coöperatie in ontvangst te mogen nemen. De kroon op honderd jaar samenwerken.”



Vorig jaar is de koninklijke kroon al toegevoegd aan het logo van Avebe en is dit zichtbaar op de diverse locaties

van Avebe. Avebe wil het Predicaat Koninklijk graag uitdragen en laat dit nu ook in de statutaire naam zien.

Daarnaast wordt, naast de handelsnaam Avebe, de handelsnaam Royal Avebe gebruikt.



Avebe verwerkt de komende maanden de nieuwe statutaire naam en de nieuwe handelsnaam in de diverse

uitingen.



Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van

deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit,

waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt

voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen

en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland,

Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa, Azië en het Midden- Oosten.

Het hoofdkantoor staat in Veendam.



Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.com

Ingezonden