Auto beschoten in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 15 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Een lang front ligt nog over Belgie en het meeste van Nederland. Daarmee wordt het een bewolkte dag met vooral vanochtend en in het begin van de middag kans op regen en motregen. Pas later vanmiddag wordt het helemaal droog en vanavond komen er ook opklaringen bij. Het is wel een zachte dag met een temperatuur rond 9 graden, de wind is matig uit het zuiden.

Morgen zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het is droog, pas in de nacht naar donderdag komt er opnieuw wat regen. Maximum morgen rond 8 graden, bij windkracht 3 tot 4 uit het zuidoosten.

Na morgen zijn donderdag en vrijdag vrijwel overal droog met af en toe zon en middagtemperaturen rond 9 graden. En ook in het volgende weekend is het relatief zacht, dan is er weer wat regen op komst. Pas midden volgende week lijkt het weer wat kouder te gaan worden.