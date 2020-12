Burgemeester Hoogendoorn: “Aanpak afvalverbrandingen jaarwisseling verder aangescherpt”

MIDDEN-GRONINGEN – Een rustige en veilige jaarwisseling, dat is het doel van het pakket aan maatregelen om het aantal afvalverbrandingen dit jaar tijdens oud en nieuw verder omlaag te brengen. Bij de vorige jaarwisseling was al sprake van een daling van het aantal incidenten en schades. Onder strikte voorwaarden zijn tijdens de jaarwisseling vuurkorven en vuurtonnen toegestaan.



Het gevaar voor en de mogelijke schade aan mensen, de leefomgeving en de natuur zijn onacceptabel. Branden kunnen makkelijk overslaan naar bebouwing. Ook is er vaak sprake van schade aan het milieu door het verbranden van ongeschikte materialen.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De jaarwisseling is altijd een bijzonder moment, maar zeker in 2020 vanwege de beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen. Onder strikte voorwaarden staan we vuurkorven en vuurtonnen toe. In 2019 zijn we gestart met het terugdringen van de overlast door het verbranden van afval. Dat heeft al vruchten afgeworpen, en we gaan er dit jaar nog een schepje bovenop doen. We intensiveren de preventieve aanpak en de handhaving van de regels. De capaciteit van de gemeente is verhoogd, en dat geldt ook voor de brandweer en de politie. Voor de komende jaarwisseling stellen wij een ambitieus doel, namelijk het fors reduceren van het aantal branden en de overlast, en daarmee het vergroten van de veiligheid op straat.”



Jaarwisseling en corona

De corona-maatregelen maken dat evenementen niet zijn toegestaan. Dat geldt ook voor samenkomsten op straat met meer dan 2 personen. Dat geldt dus ook tijdens de jaarwisseling voor vreugdevuren en andere samenkomsten. De corona-maatregelen die dan gelden, zijn ook van kracht tijdens de jaarwisseling.



Wat kan er dan wel: op kleine schaal en in gezinsverband staat de gemeente tijdens de jaarwisseling positief tegenover vuurkorven of vuurtonnen die niet direct met de openbare bestrating in contact staan en die gestookt worden met schoon hout. Er dient geen sprake te zijn van overlast of gevaar, dit staat ter beoordeling van de gemeente, brandweer en de politie.



Preventie

In de weken voorafgaand de oud- en nieuwjaarsviering zullen de buitendienstmedewerkers van de gemeente, de BOA´s en de politie bijzondere aandacht geven aan het opsporen en signaleren van (verzamelingen van) brandbare materialen zoals autobanden, witgoed, houtvoorraden en ander huisraad. Als dit zich in het openbaar gebied bevindt, zal de gemeente direct ingrijpen om de potentiële brandhaard te verwijderen. Als er sprake is van een potentiële brandhaard op particulier terrein, wordt de eigenaar dringend verzocht de materialen op te ruimen en te (laten) verwijderen. Als dat nodig is, past de gemeente een (preventieve) last onder dwangsom toe om dat doel te bereiken.



Extra capaciteit

Tijdens de jaarwisseling zullen in de aandachtsgebieden drie ‘treintjes’ van politie, brandweer en gemeente aanwezig zijn om daar waar afvalbranden gesticht worden of kunnen worden snel te kunnen ingrijpen, blussen en opruimen. Deze ‘treintjes’ lossen elkaar steeds af. De politie, de brandweer en de gemeente hebben daarom de beschikbare capaciteit aan medewerkers en voertuigen voor deze jaarwisseling verhoogd.



Meldpunt afvalbulten oudejaarsdag

Inwoners van Midden-Groningen kunnen op oudejaarsdag tot 18.00 uur afvalbulten op straat telefonisch bij de gemeente melden via 0598-373737 bij het daarvoor ingerichte meldpunt. Daarna kunnen inwoners bellen met de politie op 0900-8844. De medewerkers van de gemeente zijn de hele dag en avond actief om afvalbulten op te ruimen in samenwerking met de politie en brandweer.



De aanpak gericht tegen afvalverbranding zal zich toespitsen op de gebieden waar in 2019/2020 de meeste overlast is veroorzaakt. De nieuwe strategie in de komende jaren zal daarom meer gericht zijn op preventie door persoonlijke en kleinschalige aanpak. Het hoofdonderdeel van deze persoons- en wijkgerichte benadering is om in gesprek te gaan met de bewoners over de motieven om afval te verbranden en uiteindelijk gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken.



Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus, was het in 2020 niet mogelijk deze aanpak volledig in praktijk te brengen. Wijkbijeenkomsten over de jaarwisseling worden daarom onder voorbehoud in 2021 ingepland. Het organiseren van een veilige jaarwisseling is een gedeelde verantwoordelijkheid.



APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening is in 2020 een nieuwe strafbepaling ingevoerd waarbij het vervoeren van brandbaar afval op oudejaarsdag is verboden. Overtredingen zullen worden beboet.

Ingezonden