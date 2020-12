EasyToys mag van KNVB langer op shirts FC Emmen

De erotische webshop EasyToys mag van de KNVB ook na dit seizoen op het shirt van FC Emmen staan. Links het thuistenue, rechts het shirt waarmee de eredivisionist in uitwedstrijden aantreedt Foto in gezonden door Koolhoven & Partners

EMMEN – Als het aan de KNVB ligt mag de erotische webshop EasyToys ook na dit seizoen op het shirt van FC Emmen staan. De voetbalbond bepaalt niet langer of een bedrijf shirtsponsor van een club mag zijn, alleen de Reclame Code Commissie kan een sponsorschap eventueel blokkeren. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering gistermiddag, waarbij alle clubs uit het betaald voetbal over het sponsorreglement hebben gestemd.

In september, vlak na de start van dit seizoen, gaf de KNVB groen licht voor het hoofdsponsorschap van EasyToys. Afgesproken werd dat het contract in eerste instantie voor één seizoen zou gelden. Op de eerstvolgende algemene vergadering betaald voetbal zouden clubs vervolgens zelf mogen oordelen over reclame-uitingen op shirts, aldus de KNVB.

Duidelijkheid

De voetbalbond stelde op die vergadering, gistermiddag, voor om de toetsingscriteria voor een sponsorschap uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal te schrappen. Alleen de Reclame Code Commissie zou voortaan een sponsorschap kunnen blokkeren als deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Een meerderheid van de clubs was het daarmee eens. Dat maakt de weg vrij voor EasyToys om ook na dit seizoen op de shirts van de eredivisieclub te prijken.

Beide partijen zijn tevreden en opgelucht dat er nu duidelijkheid is gekomen. “We zijn blij dat we de discussie zijn aangegaan, taboes hebben doorbroken en er op een goede manier zijn uitgekomen. Het is goed dat een externe, onafhankelijke partij hier in het vervolg over gaat”, zegt CEO van EasyToys Eric Idema. In de loop van dit seizoen gaan EasyToys en FC Emmen in gesprek over een mogelijke verlenging van het hoofdsponsorschap.

Over FC Emmen

FC Emmen werd opgericht op 21 augustus 1925. Het is de enige profvoetbalclub uit de provincie Drenthe. De club speelt sinds 1985 profvoetbal en kwam vervolgens 33 seizoenen achtereen uit in de eerste divisie. FC Emmen speelt in de eredivisie waarin het afgelopen seizoen als twaalfde eindigde.

Over EasyToys

EasyToys is onderdeel van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van erotische producten. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van de Benelux. De erotiekgigant is bezig met een Europese uitrol en is inmiddels in zeven verschillende landen te vinden. Met een team van specialisten adviseert en informeert de webshop hun klanten via hun blog EasyToys Magazine en EasyToys TV. De missie luidt: een plezierig seksleven voor iedereen.

EDC Retail werd in 2007 door Eric Idema opgericht, heeft zo’n 200 medewerkers in dienst en zette in 2019 ruim 33 miljoen euro om. Dit jaar gaat de omzet naar ongeveer 65 miljoen euro.

Ingezonden