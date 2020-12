Gratis energiebesparingsadvies voor 1200 huishoudens in Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeente Midden-Groningen wil huishoudens helpen met energiebesparing en biedt deze winter 1200 huishoudens in wijken waar de gasrekeningen hoog zijn een gratis warmtefoto met isolatie-advies aan.



Een warmtefoto laat zien waar onnodig warmte verloren gaat via daken, ramen of gevels. De woningbezitters ontvangen de foto van hun huis samen met een advies over de maatregelen die ze kunnen nemen om minder energie te verliezen. Wethouder Peter Verschuren (SP): “De meeste winst in de omschakeling naar duurzame energie zit in het verlagen van het energieverbruik. Isoleren dus. Met deze actie verwachten we daar een goede bijdrage aan te leveren. Bijkomend voordeel is dat de huishouders door het advies ook hun wooncomfort kunnen vergroten en geld kunnen besparen.”



De warmtefoto’s worden tijdens koude nachten tussen half december en half januari gemaakt. Wanneer dit precies is, hangt van de weersomstandigheden af. Mensen die een warmtefoto aangeboden krijgen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.



De warmtefoto’s en adviezen worden gefinancierd vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik. Dit is een regeling vanuit het Rijk die bestemd is voor woningeigenaren. De gemeente heeft inmiddels ook een aanvraag ingediend voor een nieuwe regeling die gericht is op huurders.

