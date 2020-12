DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Gisteren is tussen 07.20 en 07.40 uur ingebroken bij de buitenruimte van een tuincentrum aan de Püttkesberge in Sögel. Hierbij werd een hekwerk beschadigd. Het is niet duidelijk wat er is gestolen.

Bunde

Vanmorgen zijn tussen zeven uur en half acht de spoorbomen in de Neuschanzer Straße in Bunde aangereden. (zie foto’s politie Leer) De bestuurder van een groot voertuig stak, toen de spoorbomen naar beneden gingen, de spoorwegovergang over. Daarbij knapte een van de spoorbomen af en de mechanische installatie raakte beschadigd. De veroorzaker is in de richting van de Nederlandse grens doorgereden.

Meppen

Vandaag is tussen tien voor twaalf en half één een blauwe Fiat Punto aangereden. De auto stond op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Fürstenbergstraße geparkeerd. De veroorzaker is doorgereden.