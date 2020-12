SCHEEMDA, HEILIGERLEE – Aart Jan Langbroek bezocht voor de serie Natuur in Oldambt – Westerwolde De Hoogte.

De Hoogte

Ingeklemd tussen Heiligerlee, industrieterrein Eexta en het Winschoterdiep ligt natuurgebied De Hoogte. Inderdaad een hoogte, ook wel garst genoemd, in het omringende landschap dat vroeger bestond uit veenmoeras. Het gebied maakt onderdeel uit van de Groningse stuwwallen die zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien die duurde van 238.000-126.000 jaar geleden. De relatief hoge en droge garst bood in 1668 een voordeel voor Lodewijk en Adolf van Nassau die van daaraf de oprukkende Spanjaarden in het moeras wisten te verslaan. Het natuurgebied wordt door Staatsbosbeheer onderhouden.

Het gebied

Fraaie wandelingen kun je er maken. Een aantal paden is half verhard, maar veel zijn onverhard. Het geeft het gebied charme. De lemige ondergrond is vaak nat, trek daarom goed schoeisel met profiel aan. Het padenpatroon is grotendeels rechthoekig zodat je niet echt verdwalen kunt. De belangrijkste toegang is bij het monument Slag bij Heiligerlee waar je ook je fiets kwijt kunt. Voor de wandelaar vanuit Winschoten is de ingang aan de Kloosterlaan aan te raden. Er is bos, er zijn door houtwallen en boomsingels omzoomde bloemrijke weiden. De zomen zijn kruidenrijk met onder meer braam, brandnetel, haagwinde, klaver en weegbree.

De natuur

Het is nu winter en hopelijk koud. De loofbomen hebben hun bladeren verloren. Ze liggen als een deken op de grond om verteerd te worden. Bodemdieren hebben zich er in verstopt. Insecten overwinteren als ei, larve, pop of als volwassen exemplaar in de bodem, tussen het bladstrooisel of op de schors van bomen en struiken of aan grashalmen. Iedere soort doet het op zijn manier. Ook spinnen kunnen de winter best overleven tussen de kruiden. Het is geen wonder dat je vogels als merels vaak ziet scharrelen door het bladstrooisel of zoals mezen, winterkoninkjes en roodborstjes die van de ene tak of kruidenstengel naar de andere vliegen. Heel misschien tref je ’s ochtends op dood hout de baard van Koning Winter (ijshaar) aan (zie foto).

Leven in de winter

In de plantenrijke sloten van de Hoogte is het nu stil. Salamanders, padden en bruine kikkers overwinteren uitsluitend op het land in holletjes of onder een bladerdek of takken. Groene kikkers doen dat ook, maar ook op de bodem van de sloot. Andere dieren die in de sloot overwinteren zijn de larven van vuurjuffers en andere libellensoorten en de larven van waterkevers. Onder het ijs wemelt het van de kleine waterdieren.

In de houtsingels en de bossen kun je regelmatig roodborstjes horen met hun korte tsik tsik. Opschrikkende voedselzoekende merels vliegen dan al schetterend op. En misschien hoor je een zwarte specht met zijn harde roffel of een groene specht die zachter hamert op stammen en takken van bomen. De groene specht zoekt zijn voedsel vaak op de grond. Hoor je een geheimzinnige harde lach in het bos? Dan moet je de groene specht hebben gehoord.

Het is de moeite waard de Hoogte te bezoeken en te ervaren, niet alleen in de winter, maar eigenlijk in ieder seizoen.

www.ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt; www.knnv.nl/oost-groningen

Ingezonden door Aart Jan Langbroek