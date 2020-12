Twee “coronahaarden” in de gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL – Gisteravond maakte burgemeester Yvonne van Mastrigt bekend dat in de gemeente Stadskanaal twee “coronahaarden” zijn. Ook zijn er besmettingen bij een aantal locaties van Zorggroep Meander.

Tijdens de raadsvergaderingen in de gemeente Stadskanaal geeft burgemeester Yvonne van Mastrigt een update over de stand van zaken wat betreft de coronaperikelen. Zo ook gisteravond. Zij vertelde dat er momenteel in de gemeente Stadskanaal twee “coronahaarden” zijn.

Dit is in de eerste plaats het AZC in Musselkanaal. Er is daar een groot aantal besmettingen. Volgens de burgemeester zijn de besmettingen door asielzoekers via de scholen naar het azc gebracht. De besmette bewoners zijn tijdelijk overgeplaatst naar het zogenaamde “coronahotel” in Haren. Ook is er een groot aantal personeelsleden besmet. Zij zitten in thuisquarantaine.

Het COA staat in nauw contact met GGD Groningen. Volgende week gaat het GGD met tolken langs het azc in Musselkanaal om de bewoners in hun eigen taal voorlichting te geven over het covid-19 virus en de coronatesten. Ook zullen de bewoners die corona-achtige klachten hebben worden getest. Mogelijk blijkt uit deze testen dat er meer besmettingen zijn dan nu bekend. Deze personen zullen dan ook worden overgebracht naar het “coronahotel”.

De tweede “coronahaard” is bij Wedeka. Daar zijn 50 werknemers besmet. Drie afdelingen zijn gesloten. Ook Wedeka staat in nauw contact met GGD Groningen. Volgens de burgemeester is de samenwerking goed en wordt er door de GGD advies op maat gegeven.

Het aantal besmettingen in woonzorgcentrum Maarsheerd is weer afgenomen. Wel zijn er besmettingen gemeld bij een aantal scholen en bij woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal en de Heggerank in Musselkanaal.

Deze zorgcentra zijn onderdelen van Zorggroep Meander. Dit is de huidige stand van zaken wat betreft de besmettingen bij diverse locaties:

Breehorn

In de Breehorn zijn 11 bewoners positief getest. Positief geteste bewoners worden in een cohort-afdeling geplaatst. Die afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Bij geen bijzonderheden gaan de bewoners op dinsdag 29 december weer terug naar hun eigen woonruimtes.

Heggerank

Op de afdeling Musselverlaat op de Heggerank zijn 13 bewoners positief getest. De afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Ook werkt er een vast team van medewerkers, uitsluitend in beschermende kleding. Bij geen bijzonderheden kan de afdeling 28 december weer open gaan.

Parkheem

Op het Tuinpad in Parkheem zijn 9 van de 10 bewoners positief getest. De afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Bij geen bijzonderheden kan de afdeling 24 december weer open gaan.

Borg Westerwolde

In woning D van Borg Westerwolde is 1 bewoner positief getest. De afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Bij geen bijzonderheden kan de afdeling 21 december weer open gaan.

Sevenhof (dagopvang)

De dagopvang Sevenhof is gesloten omdat er een besmetting onder medewerkers is vastgesteld. Bij geen bijzonderheden gaat de dagopvang 4 januari weer open. De kerstactiviteiten zijn i.o.m. de medewerkers verplaatst naar begin januari, mits medewerkers en cliënten klachtenvrij zijn.

Bolderbörg

Op de Bolderbörg zijn 4 bewoners positief getest. Positief geteste bewoners zitten in individuele isolatie. In het gebouw van de Bolderbörg wonen ook cliënten van De Trans, daar zijn 10 besmettingen. De betreffende afdeling is in quarantaine en dicht voor bezoek. Voor meer informatie over die afdeling kunt u contact opnemen met De Trans. (Bron: Zorggroep Meander)