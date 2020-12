Brand woning Zuidbroek onder controle

ZUIDBROEK – Vanmiddag is brand ontstaan in een woning aan de Atzema Uiterburen in Zuidbroek.

Om kwart over vier werd de brandweer van Zuidbroek gealarmeerd voor een woningbrand aan de Atzema Uiterburen in Zuidbroek. De brand woedde in eerste instantie in de meterkast.

Omdat het vuur zich snel verspreidde werd opgeschaald naar middelbrand. Een blusvoertuig van brandweer Siddeburen en de hoogwerker van brandweer Hoogezand kwamen eveneens ter plaatse.

Er was sprake van rookontwikkeling in de verdiepingsvloer. De brandweer heeft deze en een gedeelte van het dak opengebroken om de laatste brandhaarden te kunnen afblussen.

Een persoon werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd vanwege rookinhalatie.