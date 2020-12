Donderdag 17 december vanaf 9:00 uur in “ De Dag Van Morgen ” op Groningen 1

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 16 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NEVELIG MAAR DROOG

Het is vanochtend overwegend bewolkt en nevelig, maar dichte mist is er bij ons niet en de wind neemt wat toe. Vanmiddag zijn er dan ook opklaringen met enkele wolkenvelden, vanavond is het bewolkt. De wind is eerst matig uit het zuidoosten, maar wordt matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten. De maximumtemperatuur is vandaag 8 graden.

Vannacht blijft het bewolkt en in de loop van de nacht en morgenochtend is er vanuit het westen wat regen te verwachten. Morgenmiddag komt de zon er af en toe bij en blijft het op de meeste plaatsen droog. Minimum vannacht rond 7, en maximumtemperatuur morgen rond 10 graden.

Vrijdag en zaterdag zijn droge dagen met wat zon, al is er zaterdagavond kans op wat regen. Daarna krijgt zondag een bui en worden maandag en dinsdag waarschijnlijnlijk regenachtig. Maximum tot die tijd rond 10 graden, vanaf woensdag volgende week is het kouder.