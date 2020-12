Eerste rechtszaak zwembad Parc Emslandermeer dient morgen

VLAGTWEDDE – De eerste rechtszaak over het zwembad Parc Emslandermeer dient morgen.

Het zwembad Parc Emslandermeer is eigendom van Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE), een stichting waarin eigenaren van huizen op het Parc zitten. Zij vinden zich niet meer een geschikte partij voor de exploitatie van het bad en hebben het daarom aan de gemeente te koop aangeboden. Als de gemeente nee zegt, wil de stichting het hele complex slopen.

De gemeente Westerwolde zou in december een definitief besluit over het al dan niet aankopen van het overdekt zwembad. De beslissing hing af van de uitkomst van het gemaakte exploitatiemodel voor het bad, maar er speelt meer.

Het zwembad wordt gepacht door Henny de Groot. Zij is door de SPBE voor de rechter gedaagd, omdat men het pachtcontract met de zwemschool wil beëindigen. Dit contract is vijf jaar geleden met Henny de Groot afgesloten. Volgens SPBE is ontbinding van het contract mogelijk omdat de gemeente in die vijf jaar niet heeft geparticipeerd in het bad.

In het najaar van 2017 heeft de toenmalige gemeente Vlagtwedde 40.000 euro beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen met betrekking tot de veiligheid in het zwembad. Volgens een rapport van Sportfonds Nederland was er in totaal 60.000 euro nodig om de veiligheid in het zwembad te waarborgen. De gemeente betaalde toen 40.000 euro uit de pot Algemene Reserve en de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer stond garant voor de resterende 20.000 euro.

De eerste rechtszaak over het al dan niet ontbinden van het pachtcontract tussen de zwemschool en SPBE dient morgen. Vanavond gaf wethouder Giny Luth tijdens de Raadsvergadering nogmaals uitleg van de stand van zaken: Mocht de rechtszaak uitpakken ten gunste van SPBE dan zou het contract wat men heeft met de zwemschool kunnen worden ontbonden. De gemeente hoeft dan bij mogelijke aankoop van het zwembad het contract met de zwemschool niet over te nemen. Mocht de zwemschool de rechtszaak winnen dan zou Henny de Groot tot 2025 het zwembad kunnen pachten en zou de gemeente bij eventuele aankoop van het zwembad de overeenkomst over te moeten nemen. Ook is er nog een mogelijkheid dat de zaak tussen de beide partijen wordt geschikt. In dat geval kunnen er verschillende uitkomsten zijn die het college nu nog niet kan inschatten.

De wethouder gaf aan dat de gemeente in dit juridisch geschil geen partij is. Het is niet bekend wanneer er een uitspraak in deze rechtszaak komt. Het college hoopt zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te kunnen komen.