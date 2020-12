Gemeente Midden-Groningen lanceert nieuwe website

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeente Midden-Groningen publiceert donderdag 17 december een geheel vernieuwde gemeentelijke website www.midden-groningen.nl.



Het ontwerp is compleet vernieuwd. Onder de motorkap is de technologie innovatief: de nieuwe website is gebouwd met open source-software waarmee de gemeente de open data – gedachte omarmt en zich vooral richt op de belangrijkste taken en diensten van de gemeente. Daarmee kunnen bezoekers van de website makkelijker hun belangrijkste ‘taken’ bij de gemeente verrichten.



De lancering van de nieuwe website is een belangrijk onderdeel van de verdere verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van de gemeente Midden-Groningen: “Drie jaar na de herindeling hebben we een nieuwe en frisse website gebouwd die weer helemaal bij de tijd is. De dienstverlening met de inwoners gaat steeds meer en steeds vaker via digitale kanalen en het is daarom belangrijk dat de site daarin meegroeit. Makkelijk de informatie kunnen vinden en eenvoudig producten en diensten van de gemeente afnemen, dat is waar het om draait.”



Nieuw ontwerp

Het nieuwe ontwerp is doelmatig. Door een eenvoudige lay-out, geplaatst op een overwegend witte achtergrond wordt de bruikbaarheid en toegankelijkheid vergroot. Niet alleen het ontwerp is vernieuwd, ook de inhoud, het gebruiksgemak en de snelheid zijn onder de loep genomen.



Digitale Toegankelijkheid

Midden-Groningen hecht er grote waarde aan dat iedereen alle informatie op de nieuwe websites goed kan vinden. Ook als iemand bijvoorbeeld een visuele beperking heeft. Tijdens de realisatie is daarom ook veel aandacht geweest voor toegankelijkheid. In januari 2021 vindt er een externe audit van de website plaats, zodat de gemeente zeker weet dat het lukt om voor iedereen toegankelijk te zijn. De resultaten van dat onderzoek worden vervolgens weer gebruikt om de site verder te verbeteren.



BWRI

Niet alleen www.midden-groningen.nl is vernieuwd. Ook www.bwri.nl is volledig vernieuwd. Het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen is een onderdeel van de gemeente Midden-Groningen en houdt zich onder andere bezig met uitkeringen, re-integratie, de sociale werkvoorziening en leerplicht.



Mening van waarde

De nieuwe websites dienen als basis voor een betere dienstverlening met inwoners en ondernemers. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de bezoekersstatistieken van de huidige website om veel gezochte taken en diensten in kaart te brengen. Ook werd de website getest door in- en externe bezoekers. Een proces dat continue aandacht en ontwikkeling nodig heeft. Op de website is dan ook op iedere pagina een zogeheten feedback-module te vinden waarmee bezoekers hun mening over de site aan de gemeente kunnen doorgeven. Deze feedback gebruikt de gemeente als input om de website verder te kunnen verbeteren en te actualiseren.