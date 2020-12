Historische Piper Cub in originele spuituitvoering toegevoegd aan unieke collectie Heritage Hangar Oostwold

OOSTWOLD – De collectie in de Heritage Hangar Oostwold wordt uitgebreid met de PH-TOP, een historische Piper Cub in originele spuituitvoering.

Precies een jaar nadat er in april 2019 een begin is gemaakt met de bouw van een speciale hangaar op vliegveld Oostwold zou op 3 april de ‘Heritage Hangar Oostwold ’, met een speciale expositie over de geschiedenis van het Oldambt tijdens de Tweede Wereldoorlog, officieel worden geopend. Voor deze expositie zou worden samengewerkt met het ‘Bevrijdingsmuseum Noord Nederland’.

Het nieuwe gebouw op Vliegveld Oostwold biedt onderdak aan de verschillende historische vliegtuigen van Vliegbedrijf Tom van der Meulen. Bijzondere vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de ‘P-51 D Mustang’, de ‘Harvard AT-16’ en de ‘Boeing Stearman’ zijn in de Heritage Hangar van zeer dichtbij te bewonderen.

Door deze speciale hangaar te bouwen voor alleen de historische vloot kan Van der Meulen meer aandacht besteden aan deze prachtige vliegtuigen en de vaak imposante historie. Het museum laat meer dan 60 jaar luchtvaartgeschiedenis zien.

Naast vliegend erfgoed bevat de collectie van de ‘Heritage Hangar’ ook bijzondere voertuigen zoals een ‘Cushman Airborne Scooter’ uit 1944 en een ‘Austin Eight Military Saloon’. Dit Engelse legervoertuig werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral als luxe vervoermiddel voor de militaire staf gebruikt. Ook zijn er verschillende objecten uit de Tweede Wereldoorlog te zien zoals de motor van een Duitse Messerschmitt Bf 110 die op 29 november 1943 in de omgeving van Oostwold is neergestort.

Helaas kon vanwege de corona-uitbraak de opening niet doorgaan. Deze is, zoals het nu lijkt, uitgesteld naar het voorjaar van 2021.

Maar bij de Heritage Hangar zitten ze niet stil. De collectie wordt uitgebreid met de PH-TOP, een historische Piper Cub in originele spuituitvoering.

Vliegbedrijf Tom van der Meulen heeft in de afgelopen weken de Piper Cub PH-TOP weer uitgerust als landbouwvliegtuig, compleet met sproeibomen en pomp. De komende week wordt er een aantal vluchten mee gemaakt waaronder een formatie vlucht met de andere historische Oostwold-Piper de PH-TOM. Tijdens deze vluchten zal het spuitsysteem gebruikt worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van schoon water.

Het toestel uit 1966 heeft voor vliegbedrijf Tom van der Meulen van 1966 tot 2007 dienst gedaan als landbouwvliegtuig. In deze periode bespoot Tom van der Meulen sr. met dit vliegtuig in de noordelijke provincies honderdduizenden hectares landbouwgewassen. In 2007 is de sproei-uitrusting verwijderd en is de PH-TOP vooral gebruikt voor staartwiel-trainingen en luchtreclame.

Het vliegtuig wordt tentoongesteld in de Heritage Hangar op vliegveld Oostwold. De expositie zal een compleet beeld geven van de landbouwluchtvaart, want ook andere apparatuur die daarbij gebruikt werd, wordt tentoongesteld. Vliegbedrijf Tom van der Meulen is er trots op dat dit unieke vliegtuig met zo’n mooie geschiedenis op deze manier voor de toekomst behouden kan worden.

De Heritage Hangar is (onder normale omstandigheden) te bezoeken van april tot en met oktober.

Bron: Heritage Hangar Oostwold