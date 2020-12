Kanjer van 1 miljoen van de Postcodeloterij valt in Winschoten

WINSCHOTEN – De Kanjer van 1 miljoen van de Postcodeloterij is in Winschoten gevallen.

Bij de trekking van november is de Kanjer van 1 miljoen van de Postcodeloterij in Winschoten gevallen. De winnaars van deze prijs verdelen de geldprijs van € 1 miljoen!

De vier winnaars die meespelen met de winnende postcode 9674 JA, dat is de Lariksweg in Winschoten, verdelen € 500.000,-, de helft van de € 1 miljoen. Postcode Loterij-ambassadeur Quinty Trustfull bracht gisteren het feestelijke nieuws middels een videogesprek. De uitreiking aan de winnaars uit Winschoten is hier te zien. De andere helft gaat naar alle overige deelnemers van de wijkcode 9674.

De prijs wordt verdeeld op basis van het aantal Kanjerpunten dat de winnaars hebben gespaard. Hoe meer Kanjerpunten, des te groter het aandeel in de PostcodeKanjer! De wijkwinnaars winnen per lot 794 euro als ze meespelen met het maximaal aantal Kanjerpunten. Wanneer de PostcodeKanjer is gevallen, rekent de Nationale Postcode Loterij de prijs per deelnemer uit.

De winnaars krijgen, na aftrek van de wettelijke kansspelbelasting, het geld binnen 4 weken op hun rekening gestort.