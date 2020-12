DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Maandag is om tien uur een 15 jarig meisje aangereden. Het slachtoffer werd geraakt door een personenauto toen zij via het zebrapad de Emdener Straße in Aschendorf overstak. Ze raakte lichtgewond.

De bestuurder is in de richting van Aschendorf doorgereden. Hij reed vermoedelijk in een zilvergrijze Ford. De politie is naar hem op zoek.

Papenburg

In de nacht van zondag op maandag is bij twee BMW’s ingebroken. Deze stonden geparkeerd aan de Sophienstraße en de Luisenstraße in Papenburg. Nadat een van de ruiten van de auto’s was ingeslagen gingen de daders er met het stuur vandoor. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.