Minder geplande operaties om zorg in Martini Ziekenhuis te verlichten

GRONINGEN – Het Martini Ziekenhuis gaat de druk op de zorg verlichten. Vanaf vandaag, woensdag 16 december, schaalt het ziekenhuis verder af en voert minder geplande operaties uit. Dit is nodig om de druk op de zorg te verlichten.

Het kabinet heeft deze week besloten om drastische maatregelen te nemen omdat het aantal besmettingen hard is opgelopen en omdat de druk op de zorg te groot wordt. Ook in het Noorden is de druk op de zorg groot. Ton Tiebosch, lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: ‘De zorg voor coronapatiënten is intensief en vraagt veel van onze artsen en verpleegkundigen. Landelijk wordt de COVID zorg nu verder opgeschaald. We willen ons personeel zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom hebben we nu moeten besluiten om hard in te grijpen en de zorg in ons ziekenhuis nog verder af te schalen.

Slim plannen binnen de mogelijkheden

Patiënten die wachten op een geplande operatie kunnen mogelijk te horen krijgen dat de operatie niet door kan gaan. Ton Tiebosch: ‘We realiseren ons maar al te goed dat dit ontzettend naar is voor patiënten die soms al langere tijd wachten op een operatie. We kijken per dag hoeveel ruimte er is voor geplande operaties. We plannen zo slim mogelijk binnen onze mogelijkheden. Goed om te weten is dat spoedzorg en zorg voor patiënten met kanker wél doorgaat. Ook geplande bezoeken aan onze poliklinieken gaan zoveel mogelijk door, digitaal of in het ziekenhuis, zodat we de ernst van de klachten van patiënten zo zorgvuldig mogelijk kunnen blijven beoordelen om zo nodig snel te kunnen ingrijpen. U kunt het ziekenhuis veilig bezoeken, wij nemen alle maatregelen in acht.’

Niet gebeld? Dan gaat uw operatie door

Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. Als u niet wordt gebeld, gaat uw operatie gewoon door.

Polikliniek- en dagbehandelingen gaan door

Anders dan in het voorjaar, gaan de poli-afspraken nu wel door. Verwijst uw huisarts u naar ons ziekenhuis? Of heeft u een afspraak op de polikliniek of de dagbehandeling? Schroom dan niet om naar Martini Ziekenhuis te komen.

Houd je aan de maatregelen

Deze week kondigde het kabinet stevige maatregelen aan om de groei van het aantal besmettingen een halt toe te roepen. Ton Tiebosch: ‘Ik ben blij met de stevige maatregelen die de overheid neemt. Ik hoop dat het voldoende is om de zorg te kunnen ontlasten zodat we in het nieuwe jaar weer meer geplande operaties kunnen uitvoeren. Dus u helpt u zelf en uw naasten, en zeker ook onze artsen en verpleegkundigen, het best door u strikt aan de maatregelen te houden.’

Bron: Martini Ziekenhuis