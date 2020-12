Politie krijgt tips na uitzendingen Opsporing Verzocht

WINSCHOTEN, BORGSWEER – Na de uitzendingen van Opsporing Verzocht heeft de politie meerdere tips gekregen.

Winschoten

Vorige week besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan een woningoverval in Winschoten. Daar werd op zondag 28 en dinsdag 30 juni 2020 werd een man uit Winschoten tot tweemaal toe in de luren gelegd via een chatsite. Beide keren dácht hij een vrouw te zullen ontmoeten, maar dat liep anders. Eén keer werd hem op een listige manier geld afgetroggeld en de andere keer werd hij overvallen.

Beide overvallen vonden plaats nadat het slachtoffer een ‘afspraakje’ maakte met een vrouw met wie hij contact heeft gehad via een chatsite. In plaats van de vrouw stond er de eerste keer een onbekende man bij het slachtoffer voor de deur. Hij maakte op een sluwe manier geld van het slachtoffer afhandig. De tweede keer, twee dagen later, stond er wel een vrouw voor de deur. Zij stapte direct opzij waarna het slachtoffer opnieuw overvallen werd door een onbekende man. Deze man duwde het slachtoffer naar binnen en heeft hem op de grond gegooid. Vervolgens gaat hij er met enkele honderden euro’s cash geld vandoor.

Na de uitzending ontving de politie meerdere tips. De bij de chatafspraak gebruikte auto is inmiddels in beslag genomen.

Borgsweer

Gisteren werden bij Opsporing Verzocht beelden vertoond van een dubbele mishandeling begin dit jaar in Borgsweer. Dit vond plaats op 29 februari en 1 maart dit jaar. Toen werden eerst de man en de dag erna zijn zeven maand zwangere partner ernstig mishandeld op hun eigen erf aan de Wartumerweg. Beide slachtoffers raakten gewond.

De vrouw liep op zondagavond 1 maart naar de stal om de paarden te voeren. Plotseling werd ze aangevallen door een man met een bivakmuts. Ze werd hierbij ernstig mishandeld.

Een dag eerder, op zaterdagavond 29 februari raakte de man ernstig gewond bij de stal en brak onder meer zijn nek. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij is vermoedelijk het slachtoffer van een ernstige mishandeling.

In deze zaak kwamen 11 tips binnen. Hieronder kun t u het item nog een keer terugkijken.