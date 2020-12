Zesenveertig AED’s beschikbaar voor burgerhulpverleners in Westerwolde

WESTERWOLDE – Met subsidiegelden, verkregen van de Eems Dollard Regio (EDR) en de Gemeente Westerwolde, heeft de Stichting Hartveilig Westerwolde het aantal beschikbare AED’s in de gemeente kunnen uitbreiden. In totaal zijn in de afgelopen maanden twintig extra AED’s aan het netwerk in Westerwolde toegevoegd, waarbij de beschikbaarheid van AED’s voor burgerhulpverleners in de openbare ruimte is toegenomen van 26 naar 46.

In overleg met de gemeente en de betrokkenheid van dorpsbelangen/raden en buurtorganisaties zijn twaalf additionele AED’s met buitenkasten door de stichting toegewezen aan nieuwe locaties. Ook zijn drie bestaande AED’s voorzien van een buitenkast en naar buiten verplaatst en nog eens vijf AED’s met tussenkomst van de stichting door eigenaren voor eigen rekening naar buiten gebracht en/of geregistreerd.

Dit project was alleen mogelijk door de medewerking van ondernemers, organisaties en particulieren. Via deze weg wil de Stichting Hartveilig Westerwolde al deze mensen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en medewerking om AED’s aan de gevel te plaatsen.

De Stichting Hartveilig Westerwolde is ontstaan uit de Stichting Bellingwedde Hartveilig. Na de fusie van de Gemeente Vlagtwedde en de Gemeente Bellingwolde is het werkgebied van de stichting uitgebreid tot de Gemeente Westerwolde. De doelstelling van de stichting is om binnen de gemeente Westerwolde een sluitend netwerk van AED’s beschikbaar te krijgen welke in combinatie met voldoende burgerhulpverleners, in het geval van een hartstilstand, zorgt voor snelle hulpverlening. Uit onderzoek is gebleken dat een snelle alarmering, snelle reanimatie en een defibrillatie binnen zes minuten, slachtoffers betere overlevingskansen geven en daarmee een betere toekomst en kwaliteit van leven. Bij de uiteindelijke toewijzing van additionele AED’s in de woonkernen is rekening gehouden met deze richtlijn als wel met de beschikbaarheid van hulpverleners in de direct omgeving.

Ondanks dit succes is er nog veel werk aan de winkel. Voornamelijk de buitengebieden hebben langere aanrijtijden voor zowel de politie als ook de ambulancezorg. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking in Zuidoost Groningen en een hoger percentage hart- en vaatziekten in dit gebied is het van essentieel belang dat binnen de gemeente Westerwolde verder wordt gewerkt aan het inrichten van een fijnmazig netwerk van zowel burgerhulpverleners als AED’s. Hierbij moet ook aandacht worden gegeven aan de gebieden buiten de woonkernen. Verder leert de ervaring dat er nog veel AED’s binnen bedrijven, instellingen en bij particulieren hangen welke niet bij HartslagNu zijn aangemeld en daarmee niet beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners. In een volgend project zal hier zeker verder aandacht aan worden gegeven.

Vindt u het werk van de stichting belangrijk dan kunt u donateur van de Stichting Hartveilig Westerwolde worden en uw gift overmaken naar NL65RBRB0918729610 t.n.v. Stichting Hartveilig Westerwolde.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de site van de stichting.

www.hartveiligwesterwolde.nl

