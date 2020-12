Afhalen reserveringen en inleveren blijft mogelijk bij bibliotheek Bellingwolde

Bezorgservice voor kwetsbare leden



Behoort u tot de risicogroep? Dan wilt of kunt u misschien niet zelf naar de bibliotheek komen. In dat geval kunt u gebruikmaken van de bezorgservice. Neemt u hiervoor gerust contact op met de klantenservice tel.nr: 088 50 61 90 maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur



Ontdek de bibliotheek online



Online is de bieb er altijd. U kunt vanuit huis de bibliotheek gebruiken om te ontmoeten, te leren en te ontdekken. Of u nou lid bent of niet. Doe bijvoorbeeld mee met de BiebLab Live Kerstspecial. Bekijk livestreams van boekenclub Boekeloere op Facebook. Of speel mee met de Nieuwsjaarsquiz.



Bekijk op www.biblionetgroningen.nl het online aanbod.





Het team van Bibliotheek Bellingwolde

Anneke, Jouk, Bineke, Dity, Ria, Elly, Giuseppe, Martine, Willy, Vera, Rianne en Marga