Automobilist ramt lantaarnpaal midden in centrum Veendam

VEENDAM – Een ongelukkig moment vandaag voor een automobilist in Veendam. De man reed over de parkeerplaatsen op het Kerkplein in de Parkstad en zag hierbij een lantaarnpaal volledig over het hoofd.

De man botste met zijn wagen tegen de lantaarnpaal. Hierdoor ontstond flinke schade aan zowel de auto als de lantaarnpaal. Ambulancemedewerkers hebben de automobilist gecontroleerd. Vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Een bergingsbedrijf heeft de wagen afgesleept.

Ingezonden door Dennie Gaasendam, DG-Fotografie