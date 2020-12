Bestaande geitenhouderijen in Westerwolde mogen uitbreiden; maar nieuwe geitenhouderijen zijn niet welkom

WESTERWOLDE – Vanavond is in de Raadsvergadering van de gemeente Westerwolde besloten dat de drie geitenhouderijen in de gemeente desgewenst mogen uitbreiden.

Evenals vorige week zorgde het paraplubestemmingsplan geitenhouderijen van de gemeente Westerwolde voor een heftige discussie tussen diverse raadsleden. Uiteindelijk werd een aangepast bestemmingsplan in stemming gebracht. Daarin staat dat de drie geitenhouderijen in de gemeente desgewenst mogen uitbreiden, maar dat nieuwe geitenhouderijen voorlopig niet welkom zijn. De gemeente wil eerst de uitkomst van het RIVM onderzoek inzake het mogelijke verband tussen geitenhouderijen en longontsteking bij omwonenden afwachten. De resultaten van dit onderzoek worden volgend jaar of in 2022 verwacht.

Het aangepaste voorstel werd met een nipte meerderheid aangenomen.

nieuwe geitenbedrijven niet worden toegestaan tot er meer duidelijkheid is over mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen. Maar er staat dus ook in dat de drie bestaande geitenhouders wel uit mogen breiden.