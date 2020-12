De digitale kerstvakantie van het Hunebedcentrum

BORGER – Ook het Hunebedcentrum is helaas gesloten tot en met 19 januari. Toch wil het Hunebedcentrum iets bieden nu bezoek niet mogelijk is. Met de podcast Hunebednieuwscafé zal het museum aandacht schenken aan archeologie. Beide huisarcheologen, Nadine Lemmers en Riemke Scharff, vertellen over hoe een archeoloog te werk gaat en wat er met een vondst gebeurt. De kerstvakantie staat in het teken van archeologie, vanwege een nieuwe samenwerking met Archeohotspots.



Hunebedcentrum als hotspot

ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf kennis kunt maken met archeologie. Op veel plekken is er ook vaak ruimte om eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen en of mee te doen aan activiteiten of lezingen. Publieksparticipatie is eigenlijk de kern van het project.



Kerstvakantie

“We willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in archeologie en prehistorie, aldus huisarcheologe Riemke Scharff. “We zijn dan ook hartstikke blij dat we Archeohotspots zijn en daar nu eerst een digitaal vorm aan kunnen geven.” Op 21 en 28 december zullen de huisarcheologen een Q en A opnemen. Iedereen die wil kan vragen opsturen over hunebedden, archeologie en prehistorie en de huisarcheologen zullen antwoorden. Daarnaast zullen ze te horen zijn in twee podcast over de archeologie. “We willen in gesprek blijven en dit is één van de weinige manieren waarop het in deze tijd kan. We kunnen nu al niet wachten op alle vragen die we straks krijgen toegestuurd.”, aldus huisarcheologe Nadine Lemmers.



Stel je vraag

Stuur je vraag op naar communicatie@hunebedcentrum.nl en jouw vraag wordt beantwoord in een Q en A. Huisarcheologe Riemke Scharff: “Of je nu jong of oud bent, iets over het vak archeologie wilt vagen of juist over hunebedbouwers, twijfel niet en stel je vraag!”

