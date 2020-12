Gemeenten en provincie stellen gezamenlijke regionale visie op voor A7 en N33

OLDAMBT, VEENDAM, MIDDEN-GRONINGEN – De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam gaan samen met de provincie Groningen optrekken om tot één gezamenlijke en regionale ruimtelijk-economische visie voor de A7/N33 corridor te komen. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met kernen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten.

Kansen

De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Doel van het opstellen van deze gemeentegrens overschrijdende visie is om te bepalen welke kansen ze voor huidige en nieuwe bedrijvigheid in deze regio kunnen benutten, hoe die aansluiten op de bestaande karakteristiek van de samenleving en het gebied, hoe ze deze het beste landschappelijk kunnen inpassen en hoe ze daarbij slimme combinaties kunnen maken met opgaven op het terrein van klimaat, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid.



In gesprek

Het opstellen van deze visie kan niet zonder inbreng van professionele (ervarings-)deskundigen en betrokken bedrijven, organisaties en inwoners. Daarom wordt de komende periode met verschillende belanghebbende partijen gesproken over de huidige en toekomstige kracht van deze regio. Er zijn twee bureaus ingeschakeld om het opstellen van deze visie vorm te geven. Buck Consultants International voert een marktanalyse uit en gaat daarvoor ook in gesprek met verschillende bedrijven. Tegelijkertijd wordt het proces met belanghebbende partijen en inwoners voorbereid door bureau H+N+S, waarbij de marktanalyse wordt betrokken.

