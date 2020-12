Het MOW boven je bank; kunst komt naar de mensen toe!

BELLINGWOLDE – Door COVID-19 is het MOW in 2020 beperkt toegankelijk geweest voor bezoekers en tot 19 januari 2021 zelfs helemaal gesloten. Voor iedereen die wel een beetje culturele troost kan gebruiken pakt het museum daarom uit met de actie ‘het MOW boven je bank’. Op gratis af te halen posters vind je een aantal kunstwerken en cultuurhistorische objecten uit de eigen collectie van het MOW. De eerste poster is vanaf 28 december 2020 beschikbaar. Zo komt de collectie als cadeautje naar het publiek toe!

#bovenjebank

De coronapandemie heeft impact op museumbezoekers. Tijdelijke sluitingen, verplichte reserveringen, diverse andere beperkingen en de actuele lockdown tot 19 januari maken het je als bezoeker niet makkelijk om van cultuur te genieten. Voor trouwe liefhebbers en mensen uit de eigen streek komt het MOW daarom met een cadeautje voor de donkere dagen en lanceert het de actie ‘het MOW boven je bank’.

Het museum drukt posters van A2-formaat (42 x 59,4 cm) met daarop kunstwerken en cultuurhistorische objecten uit de eigen collectie. Deze hebben allemaal een relatie met de eigen regio. Zo verbinden de posters mensen met hun leefomgeving, met het MOW en met elkaar.

De eerste poster verschijnt al eind december. Het museum kiest voor een schilderij van de Westerwoldsche Aa, van de hand van Jan Altink (1885 – 1971), een van de oprichters van kunstkring De Ploeg. Vanaf 28 december 2020 haal je deze print gratis op bij Drogisterij de Vijzel (Hoofdweg 96) en de Coop in Bellingwolde (Hoofdweg 29). Lijst in en hang hem boven je bank! Kies voor het afhalen een rustig moment en houd je aan de coronarichtlijnen, dan blijft iedereen er gezond bij.

In de loop van 2021 zijn de prints ook op andere locaties in Westerwolde af te halen en bepaalt het publiek zélf welke andere collectie-items op de posters verschijnen. Waar dat is en hoe dat in zijn werk gaat volg je via deze website.

over de collectie

Het MOW draagt zorg voor een groot aantal kunstwerken en cultuurhistorische objecten die één op één samenspreken met de eigen omgeving. Regelmatig krijgen deze een plaats in een tentoonstelling, maar een groot aantal kun je ook online bekijken: bijvoorbeeld op de Pinterest-pagina van het MOW of op collectiegroningen.nl. Lees hier meer over de collectie.

Bron: MOW