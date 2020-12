Kerst in de Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente Oude Pekela online Kerstdiensten in een feestelijk versierde Wedderwegkerk! Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zonder kerkgangers. Maar iedereen is uitgenodigd om mee te vieren, in de eigen huiskamer.

Er is een kerstavonddienst op 24 december en een dienst op kerstmorgen 25 december.

Beide diensten kunt u volgen op het moment zelf of op een later tijdstip via www.livevideosolutions.nl/kerst (beeld en geluid) of via www.kerkomroep.nl (geluid).

Juist in deze donkere tijd mogen we ons warmen aan het Licht van het Kerstfeest en ons verheugen over het Goede Nieuws van de geboorte van Jezus.

De kerstavonddienst is op 24 december om 19.30 uur, voorganger is ds Simone van de Vrie, het orgel wordt bespeeld door Adriaan Mollema en er is medewerking van trompettist Hinderikus Westerhof. De bekende kerstliederen worden gezongen door enkele zangers.

Het thema is: ‘Tussen donker en licht’.

We kunnen niet zoals anders bij de uitgang collecteren, maar willen wel uw aandacht vragen voor de speciale inzameling van Kerk in Actie voor de vluchtelingen op Lesbos.

Een gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Vluchtelingen Lesbos.

De kerstmorgendienst is op 25 december om 9.30 uur, er is zang en muziek en nog veel meer.

Het thema van deze dienst is: ‘Wereldnieuws’.

U bent van harte uitgenodigd voor de kerstdiensten vanuit een Wedderwegkerk in kerstsfeer!

