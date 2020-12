Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Gerard Renkema

MIDDEN-GRONINGEN – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte vanavond een Koninklijke Onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid uit aan de heer G.H. (Gerard) Renkema tijdens zijn laatste raadsvergadering als raadslid van de gemeente Midden-Groningen. Hij krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Adriaan Hoogendoorn: “De heer Renkema ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding omdat hij zich al jaren inzet voor onze gemeente, onder andere al achttien jaar als volksvertegenwoordiger. Hij was van 2002 tot 2018 raadslid in de gemeente Slochteren en na de herindeling in 2018, raadslid van de gemeente Midden-Groningen. Een groot deel van deze periode was hij ook fractievoorzitter van D66. Hij ging soms tegen de stroom in, had veel aandacht voor openbaarheid en goede informatievoorziening en was alert op financiële risico’s. Hij maakte zich sterk voor minder overheid en minder bureaucratie, maar wel met aandacht voor degenen die in de knel zitten. Zijn jarenlange inzet voor onze gemeente waardeer ik zeer en ik overhandig hem dan ook graag zijn Koninklijke Onderscheiding.”



Gerard Renkema is 71 jaar, woont in Hellum en werkte tot zijn pensionering in 2014 als wijkmanager bij de gemeente Hoogezand- Sappemeer. Daarnaast zette hij zich in als vrijwilliger bij de volgende organisaties en activiteiten:

2002 – 2006 vrijwilliger bij SGV Handbal, als voorzitter van de jeugdcommissie 2014 – heden secretaris en penningmeester van de Uitvaartvereniging Hellum 2014 – heden bestuurslid van de Historische vereniging Bie t Schild, Siddeburen/Hellum 2017 – heden vrijwilliger onderhoud rondom de kerk in Hellum 2017 – heden lid van de klankbordgroep Groninger Bodembeweging

