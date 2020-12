DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen maandag en dinsdag is op de parkeerplaats van een bedrijf aan het Industriepark in Haren een witte Mitsubishi aangereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Weener

Gistermiddag heeft om vijf uur op de Katzenburger Straße in Weener een aanrijding tussen een fietser en een automobilist plaatsgevonden. De 25 jarige fietser werd door de auto van een 24 jarige inwoner van Weener geschept, toen hij vlak voor de afslag “Smarlingen” in donkere kleding en zonder verlichting vanuit een inrit de weg opdraaide en vervolgens zonder uit te kijken de weg overstak.

De automobilist probeerde door hard op de rem te trappen en uit te wijken een aanrijding te voorkomen. Dit had niet het gewenste resultaat. De fietser kwam op de auto terecht en landde enkele meters verder op een groenstrook. Hij liep daarbij meerdere verwondingen, waaronder levensgevaarlijk letsel aan zijn hoofd en lichaam op. Hij werd naar het ziekenhuis in Oldenburg gebracht.

De auto raakte dusdanig beschadigd dat deze moest worden afgesleept. De weg is tot negen uur afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden en politieonderzoek.

Lehe

De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte personenauto. De bestuurder daarvan reed maandagmiddag rond twaalf uur op de B70 tussen Lehe en Herbrum op de verkeerde weghelft. Een 40 jarige bestuurder van een grijze VW Polo, die in de richting Papenburg reed, moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Daarbij botste hij tegen de vangrail. De auto raakte voor 2.500 euro beschadigd. De veroorzaker is in de richting Dörpen doorgereden.