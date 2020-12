STUDIO RTV WESTERWOLDE – Iedere vrijdagmiddag tussen 13:00 uur en 16:00 uur is er Martin op 1 op Groningen 1.

Dit programma zit vol muziek en informatie. Zo hoor je in het eerste uur nieuwsflitsen en de jukebox hit. In het tweede uur de corona update en de feestplaat van de week. In het derde uur de activiteitenagenda en de TikTok top 3 van de in die week veel gebruikte tracks op de populaire app.

Ieder uur hoor je regulier op het halve uur het regionieuws en het weerbericht. Dit alles afgewisseld met lekkere muziek voor in de middag.