Provincie Groningen wil lijst met zwemwateren wijzigen

GRONINGEN, WEDDE, WEDDERBERGEN – De Provincie Groningen heeft een gewijzigde lijst van zwemwateren in oppervlaktewater voor 2021gemaakt.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat op 8 december 2020 de ontwerplijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater voor het seizoen 2021 is vastgesteld. De provincie Groningen heeft 48 zwemgelegenheden in oppervlaktewater aangewezen. De lijst met zwemwateren is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar:

– Zwemplas Wedderbergen Urnenhoeve te Wedde heeft vijf jaar achter elkaar de beoordeling “slecht” gekregen voor de zwemwaterkwaliteit en wordt niet meer aangewezen als zwemwaterlocatie

– Strand Zoutkamp te Zoutkamp en Landgoed Tennax te Wedde zijn voldoende gemonitored op waterkwaliteit en worden aangewezen als zwemwaterlocatie. Deze locaties krijgen de functie van zwemwater

– Strand Zijlkade te Meerstad wordt aangewezen als potentieel zwemwater

De stukken liggen ter inzage op het provinciehuis van de provincie Groningen, St. Jansstraat 4 te Groningen, in de waterschapshuizen, en in de gemeentehuizen in de provincie Groningen. Tot en met 23 januari 2021 kunnen schriftelijke en mondelinge zienswijzen ingediend worden.

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Dhr. Bertjaap Darwinkel, tel: 050 316 4517; email: b.j.darwinkel@provinciegroningen.nl

Bron: Provincie Groningen