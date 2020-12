Ruim vier ton subsidie voor projecten die de leefbaarheid in de provincie verbeteren

WINSCHOTEN, WOLDENDORP, HARKSTEDE, LOPPERSUM, GRONINGEN – Goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen hebben grote invloed op de leefbaarheid in de provincie Groningen. Zes projecten ontvangen in het kader van de subsidieregeling zorg en voorzieningen in totaal 441.400 euro.

Het gaat bij de projecten bijvoorbeeld om de voorbereiding en concrete aanpak van dorpshuizen in combinatie met zorgfuncties. Zo worden haalbaarheidsonderzoeken in Winschoten en Harkstede gefinancierd en worden de dorpshuizen in Loppersum en Woldendorp aangepast voor zorg gerelateerde projecten zoals huisvesting voor een dorpsondersteuner en aanpassingen voor mensen met een beperking. In Groningen en Veendam worden slimmer organiseren van de zorg op afstand en versterking van de samenwerking tussen zorgverleners aangepakt.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De zorg ontwikkelt zich snel en met horten en stoten. Oude zorgvormen veranderen, verdwijnen soms en maken plaats voor nieuwe initiatieven. Dat gaat lang niet altijd makkelijk en we moeten voorkomen dat onze inwoners daarvan de dupe worden. Uiteindelijk hebben we één belang: dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij als het kan en als dat nodig is verder weg, maar dan wel goed en snel bereikbaar. De subsidies die we nu verstrekken in het kader van zorg en voorzieningen helpen de zorg en verbeteren daarmee de leefbaarheid.”

Projecten die de leefbaarheid verbeteren

Onderstaande organisaties ontvangen een subsidie:

Gezondheidscentrum Emmaheerdt Winschoten, voor een haalbaarheidsstudie en procesbegeleiding naar het beoogde multifunctionele gezondheidscentrum (€ 25.000,–)

MFA De Borgstee Harkstede, voor een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding/vernieuwing van de multifunctionele accommodatie (€ 25.000,–)

Dorpshuis Loppersum 2.0, voor de doorontwikkeling en uitbreiding van het bestaande naar een multifunctioneel dorpshuis in Loppersum (€ 150.000,–)

MFA Woldendorp voor de verbouw van de bestaande steunstee en dorpswinkel tot een multifunctionele accommodatie met dorpshuis (€ 91.400,–)

Zorgbelang Groningen voor het project ‘In Contact in de Zorg’ voor het slimmer organiseren van de zorg door effectieve inzet van zorg op afstand (beeldbellen en telefonisch consult (€ 75.000,–)

Lloyds Terras Veendam voor het project ‘Verbindend Vernieuwen’ waarbij doorontwikkeling van het samenwerkingsverband van zorgverleners centraal staat (€ 75.000,–)

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

