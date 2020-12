Toename besmettingen corona azc Ter Apel

TER APEL – Net als elders in Nederland is het aantal met het coronavirus besmette bewoners van azc Ter Apel de afgelopen dagen opgelopen. Het totaal aantal positief geteste bewoners in het azc stond woensdagavond op 31. Onder andere een zevental bewoners van één unit, die uit voorzorg in quarantaine geplaatst was, blijkt het coronavirus onder de leden te hebben.

Quarantaine

Asielzoekers die zich met klachten melden worden op de locatie in quarantaine geplaatst en getest. Dat geldt ook voor degenen die in de unit wonen bij iemand die positief getest is, of die op andere wijze uit contactonderzoek naar voren komt als mogelijk besmet.

Bron- en contactonderzoek

Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat het regelmatig om op zichzelf staande gevallen gaat. Er is één woonunit waarin zeven bewoners positief getest zijn, die elkaar besmet hebben. De overige azc-bewoners die positief getest zijn verblijven op verschillende van de vijf locatieonderdelen. De vergelijking van het azc met een dorp gaat daarbij nog steeds op.

Uit het bron- en contactonderzoek zijn geen medewerkers naar voren gekomen als mogelijk besmet.

Uitwijklocatie Haren

Een deel van de (mogelijk) besmette bewoners verblijven tijdens hun quarantaine of isolatie in de uitwijklocatie in Haren. Het gaat daarbij in totaal om 11 personen. De overige mensen blijven in Ter Apel in isolatie of quarantaine, tot ze hersteld zijn, of tot de quarantaine kan worden opgeheven.

Maatregelen aangevuld

In de huidige situatie zijn extra maatregelen getroffen. Zo zijn alle infobalies gesloten, en wordt ook op andere manieren direct contact en groepsvorming zoveel mogelijk vermeden.

Sinds het begin van de coronacrisis neemt het COA verschillende maatregelen om verspreiding van het coronavirus op de opvanglocaties zoveel mogelijk te voorkomen. Groepsactiviteiten zijn stopgezet en bewoners worden voortdurend voorgelicht over de richtlijnen en maatregelen. Ook is er op de locatie in Ter Apel een speciaal coronateam van COA-medewerkers werkzaam en wordt er continu afgestemd met GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers) en GGD.

Bron: COA