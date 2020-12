Vrijdag in De Dag Van Morgen

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vrijdag 18 december vanaf 9:00 uur in “ De Dag Van Morgen ” op Groningen 1 de volgende onderwerpen:

– De eerste plaat gekozen door de luisteraar op de Facebook pagina van “ Groningen 1”

– Burgemeester Cora Yfke Sikkema over de situatie in de gemeente Oldambt- – Janny De Vries over de onderwerpen in “ Diverdoatie “ zaterdag op RTV Westerwolde

– Leonie Wiers gaat vertellen over een digitale kerstmarkt

– Henk Hofstede van het RUG over het onderzoek : Blijvers in de gemeenten Reiderland en Bellingwolde

– #Ingeborgvraagt over de vraag van de dag

– Willeke Bergman met het regionieuws

– Het Jules Geirnaerdt Meteo weerbericht

En natuurlijk de lekkerste hits en gouwe ouwePresentatie is in handen van Oscar Bolsenbroek met sidekick Tedo Swarts