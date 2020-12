PEKELA – Vandaag is wethouder Henk Busemann overleden. Dit maakte de gemeente Pekela middels onderstaand persbericht zojuist bekend:

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega en wethouder Henk Busemann. Henk is op donderdag 17 december 2020 overleden en heeft helaas de strijd tegen de ziekte verloren. Wij wensen Gea, hun kinderen, kleinzoon, Henk zijn moeder en iedereen om hen heen heel veel sterkte en kracht toe met dit intens groot verlies.

Henk Busemann

Van 2002 tot en met 2018 was Henk raadslid voor de PvdA in Pekela. Vanaf 2010 was hij fractievoorzitter voor de PvdA en van 2014 tot 2018 vicevoorzitter van de gemeenteraad. Vanaf 2018 was hij wethouder zorg, wonen, onderwijs en sport in Pekela. Een functie die hij vol passie uitvoerde. Wij zullen ons Henk herinneren als een gevoelsmens, een man met humor en een toegankelijke en betrokken collega. Een politicus die zich in zette voor zijn dorp en mede-Pekelders. Een gouden Pekelder.

Stilteruimte en condoleance

Als blijk van medeleven is in overleg met de familie van Henk Busemann besloten om een stilteruimte in het gemeentehuis van Pekela in te richten. Ook is er de gelegenheid een condoleance achter te laten. De stilteruimte is geopend vrijdag 18 december 2020 van 09:00 tot 12:00 uur en maandag 21 december 2020 van 13:00 tot 16:00 uur. De uitvaart is komende dinsdag 22 december 2020 in besloten kring.

