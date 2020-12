DelfSail 2021 wordt uitgesteld

DELFZIJL – Het bestuur van de Stichting Delfsail heeft deze week vastgesteld dat DelfSail 2021 onder de heersende corona pandemie niet zal kunnen plaatsvinden. Dat is een harde conclusie en een verdrietige boodschap voor velen, maar er is geen keus meldt de stichting op zijn website.

Het bestuur van Stichting Delfsail schrijft dat het een zeer grote teleurstelling voor allen, zowel voor het bestuur, de projectorganisatie en hun grote groep vrijwilligers, die al tijden in de startblokken staat, is. Maar ook voor de Provincie Groningen en de gemeente en alle sponsoren en donateurs, zonder wie het evenement helemaal niet mogelijk zou zijn. Eveneens voor de bedrijven en inwoners in en rond Delfzijl, het MKB en alle organisaties die al volop in de voorbereidingen zitten, is dit een heel hard gelag. “De kern van DelfSail is een warm en sprankelend evenement, toegankelijk voor iedereen, DelfSail is van ons allemaal en dat moet vooral zo blijven. Bij een anderhalve meter realiteit is dat niet op de vertrouwde wijze te realiseren”, zegt voorzitter Jan Koolhof.

“Met schepen die niet bezocht mogen worden, bemanningen die niet van boord af mogen, publiek dat via toegangshekken gecontroleerd het terrein op moet komen en/of eerst getest moet worden, geen zinderende optredens, dat is niet de DelfSail zoals wij die kennen”, aldus de voorzitter.

DelfSail zal zeker doorgaan, maar wordt voor 2021 uitgesteld. In januari hoopt de stichting meer duidelijkheid te kunnen geven over hun nieuwe koers!

Bron: Stichting Delfsail