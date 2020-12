Er zijn nog griepprikken beschikbaar

NEDERLAND – Na het vaccineren van de meest kwetsbare mensen in Nederland zijn er nog steeds griepprikken beschikbaar. Mensen van 60 tot en met 69 jaar die alsnog een griepprik willen, kunnen zich melden bij hun huisarts.

In oktober leek de vraag naar de griepprik het aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen. Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het verzoek gedaan aan gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar om niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Voldoende mensen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Daardoor waren er voldoende griepprikken beschikbaar voor mensen boven de 70 jaar en mensen met een medische indicatie.

Nu deze mensen een griepprik hebben ontvangen, is duidelijk dat er nog griepprikken over zijn. Daarnaast heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu extra griepprikken kunnen inkopen. Mensen van 60 tot en met 69 jaar zonder medische indicatie kunnen zich melden bij de huisarts als zij alsnog een griepprik willen.

Het lijkt erop dat de griep dit seizoen mild zal verlopen. Er is nu minder griep dan de afgelopen jaren rond deze tijd. De maatregelen die we met elkaar nemen tegen corona helpen ook de verspreiding van griep te verminderen. Dit was eerder al zo op het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen al geweest is.

Bron: RIVM